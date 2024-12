TME Pharma: succès de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - TME Pharma a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital de 2,6 millions d'euros visant à étendre sa visibilité financière jusqu'en juin 2025.



Dans un communiqué, la société de biotechnologie indique que 77,5% de l'offre publique a été souscrite par ses actionnaires existants pour un montant total d'un peu plus de deux millions d'euros.



Les 22,5% restants, soit 584,5 millions d'euros, seront couverts par les garants.



La transaction a permis de lever 2,6 millions d'euros de produits bruts, conduisant à l'émission de 52 millions d'actions ordinaires nouvelles.



Environ un-tiers du produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour la recherche, le développement et les activités réglementaires, y compris l'achèvement de la phase 1/2 en cours de l'essai sur NOX-A12 dans le glioblastome.



Un autre tiers du produit sera utilisé à des fins générales et administratives, tandis que le dernier tiers sera utilisé afin de poursuivre et exécuter des transactions de licence, de financement, d'externalisation et/ou des transactions stratégiques pour NOX-A12 et NOX-E36.



En termes de dilution, l'actionnaire détenant 1% du capital ne détiendra plus que 0,45% suite à la réalisée de la levée de fonds.



L'action TME avançait de 2,5% lundi mais affiche encore une baisse de 51% sur le mois écoulé et un repli de 68% depuis le début de l'année.





