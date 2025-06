TME Pharma: s'intéresse aux investissements en crypto information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - TME Pharma annonce avoir modifié sa politique d'investissement de trésorerie afin d'y inclure des actifs à plus haut risque, tels que les investissements liés aux cryptomonnaies.



Cette décision s'appuie sur une position de trésorerie jugée 'solide' pour les 12 prochains mois, après l'adoption récente d'une nouvelle stratégie, une réorganisation et un financement non dilutif obtenu en mai.



La société biotechnologique, cotée sur Euronext Growth Paris, précise que cet ajustement vise à soutenir le développement de ses programmes, notamment NOX-A12 dans le cancer du cerveau et NOX-E36 dans les maladies ophtalmiques.



Cette orientation stratégique entend également tirer parti de l'expertise du nouveau PDG, Diede van den Ouden, en matière d'investissement.



Ce dernier souligne que la gestion plus dynamique des liquidités pourrait renforcer les capacités de R&D de l'entreprise.



Si ces initiatives de trésorerie s'avèrent concluantes, TME pourrait envisager d'étendre son activité aux investissements en cryptomonnaies, sous réserve des autorisations réglementaires et des actionnaires.





