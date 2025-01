TME Pharma s'allie à l'Allemand aimed analytics pour investir l'IA

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il s'agira d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour créer à terme des médicaments candidats nouveaux et améliorés sans essais en laboratoire. La collaboration s'appuie sur les récentes avancées de pointe en matière d'IA pour "accélérer les délais tout en réduisant les coûts associés et le besoin d'infrastructures expérimentales".

(AOF) - TME Pharma annonce une collaboration avec aimed analytics, une société allemande d'analyse de données médicales à la pointe de la technologie La biotech au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), précise que ce partenariat soutient son plan stratégique annoncé le 4 décembre 2024, en renforçant son positionnement et ses capacités aux yeux de partenaires stratégiques potentiels.

