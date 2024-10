TME PHARMA REÇOIT UNE SUBVENTION FÉDÉRALE ALLEMANDE DE 2,4 MILLIONS D'EUROS POUR SOUTENIR L'ESSAI DE PHASE 2 DE NOX-A12 DANS LE CANCER DU CERVEAU

• Le programme de subventions du Ministère fédéral allemand de l'Education et de la Recherche (BMBF) soutient les PME qui travaillent sur des projets innovants dans le domaine de la biomédecine.

• Financement non dilutif pour la phase 2 porté à présent à plus de 7 millions d’euros



Berlin, Allemagne, le 31 octobre 2024, 08h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce l'obtention d'une subvention non remboursable de 2,4 millions d'euros dans le cadre du programme de financement KMU-innovativ du Ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF).



