TME PHARMA REÇOIT L'APPROBATION DE LA FDA AMERICAINE POUR LE LANCEMENT D’UN NOUVEL ESSAI CLINIQUE (IND) EVALUANT NOX-A12 AUX ETATS-UNIS

Cette décision positive autorise l'évaluation de NOX-A12 dans le cadre d'un essai clinique aux États-Unis en plus de l'Europe





Berlin, Allemagne, 15 juin 2023, 18h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui qu’après revue complète du dossier lui ayant été soumis, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la demande de lancement d’un nouvel essai clinique (IND – Investigational New Drug Application) de la société pour évaluer son actif principal, le NOX-A12, au sein d’une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas (OPTIMUS) aux États-Unis.





