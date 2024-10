TME PHARMA PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024 ET FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS CLINIQUES

• La dernière analyse des données cliniques de NOX-A12, présentée à l’ESMO 2024, révèle un bénéfice de survie statistiquement significatif pour la combinaison NOX-A12 + bevacizumab + radiothérapie chez les patients atteints de glioblastome, validant ainsi son potentiel de bénéfices cliniques sans précédent pour les patients.

• Echanges en cours avec partenaires industriels stratégiques potentiels et des institutions gouvernementales afin de licencier NOX-A12 et obtenir un soutien non dilutif pour le prochain essai clinique

• Activités et discussions en cours pour externaliser le développement du NOX-E36 qui présente un fort potentiel dans de nombreuses indications ophtalmologiques.

• Horizon de trésorerie prolongé d’un mois, porté à janvier 2025.





Berlin, Allemagne, le 18 octobre 2024, 18h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2024, et présente les faits marquants commerciaux et cliniques ainsi que les perspectives pour le reste de l'année.





Pour recevoir l'actualité en temps réel de TME Pharma, contactez : tme@newcap.eu