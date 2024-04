TME PHARMA - PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS 2023 ET FAIT LE POINT SUR SES NOMBREUSES AVANCÉES OPÉRATIONNELLES

• Succès en 2023 de l’augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription et rachat en 2024 de l’ensemble des obligations convertibles, mettant ainsi fin au programme d'obligations convertibles.

• Réduction de la consommation de trésorerie de plus de 50% en 2023 par rapport à 2022, l’étude NOX-A12 GLORIA dans le cancer du cerveau étant en cours de finalisation avec des données cliniques exceptionnelles.

• L’évaluation de NOX-A12, en association avec le bevacizumab et la radiothérapie, a permis d’obtenir des données de survie très prometteuses par rapport à la cohorte de référence du traitement standard : taux de survie à 21 mois 10 fois plus élevé (50% contre 5%) et survie médiane globale presque doublée (19,9 mois contre 10,5 mois).

• La FDA approuve la demande de lancement (IND) de l'essai clinique de phase 2 de NOX-A12 dans le cancer du cerveau et le cancer du pancréas.

• La désignation Fast Track de la FDA accordée à NOX-A12 dans le cancer du cerveau offre une visibilité accrue sur le parcours réglementaire pour accéder au marché américain.