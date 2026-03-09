TME PHARMA PROLONGE SA CAPACITE FINANCIERE A PLUS DE 12 MOIS

Berlin, Allemagne, 9 mars 2025, 8 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le cancer et les maladies oculaires, a le plaisir d'annoncer que certains prêteurs ont accepté de prolonger la durée de leur prêt de 12 mois supplémentaires. TME Pharma dispose désormais d'une trésorerie suffisante jusqu'au deuxième trimestre 2027.



La durée de ces contrats de prêt a été prolongée de 12 mois et, en contrepartie de la prolongation du remboursement du prêt, la durée des bons de souscription a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2030. Les prêteurs ont reçu 30 % de bons de souscription supplémentaires au même prix d'exercice que les bons de souscription actuels (respectivement 0,10 € et 0,11 € pour les prêts de mai et août 2025). Ces bons de souscription supplémentaires sont soumis à un blocage jusqu'au 1er janvier 2029, sauf si le cours de l'action est supérieur ou égal à 0,25 €.



TME Pharma rachètera les obligations le 11 mars aux détenteurs qui ne souhaitent pas prolonger leur durée.



Diede van den Ouden, a déclaré : « Maintenant que TME Pharma a assuré une plus grande stabilité financière, la direction peut accélérer ses discussions avec ses partenaires afin d'optimiser la valeur de NOX-A12 et NOX-36. Je suis convaincu que grâce au temps supplémentaire gagné par la prolongation de la dette, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs. »