TME PHARMA PRESENTE UNE MISE À JOUR POSITIVE DES DONNÉES DE SURVIE À 18 MOIS DU TRAITEMENT PAR NOX-A12 EN COMBINAISON DANS LE CANCER DU CERVEAU ET ANNONCE SA DÉCISION DE SOLLICITER LA FDA AMÉRICAINE

• 50% des patients sont encore en vie 18 mois après le début du traitement, soit un niveau 10 fois plus élevé que celui de la cohorte de référence utilisant les traitements standards



• La survie médiane globale sera supérieure à 18 mois et continuera de s’améliorer encore avec la poursuite du suivi des patients



• Sur la base des données de survie à 18 mois - catalyseur clé pour TME Pharma - la société, en consultation avec le conseil d'administration et ses conseillers scientifiques, a pris la décision de demander l'avis formel de la Food and Drug Administration américaine (FDA) en octobre 2023 - la première d'une série d'étapes réglementaires à venir dans les prochains mois



• L'objectif de TME Pharma est de disposer d'un protocole d'essai clinique approuvé par la FDA dans le glioblastome et d'accéder à une voie réglementaire accélérée d'ici la fin du premier trimestre 2024



Berlin, Allemagne, le 10 octobre 2023, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce une mise à jour positive des données de survie à 18 mois des patients recevant une combinaison de NOX-A12.





