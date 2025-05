TME PHARMA PRÉSENTE SA NOUVELLE STRATÉGIE

• Diede van den Ouden, dirigeant expérimenté ayant une expérience tangible dans le redressement de petites capitalisations, sera nommé PDG lors de la prochaine Assemblée générale en juin 2025

• Les coûts opérationnels seront fortement réduits grâce à un modèle d'externalisation du personnel à partir du 1er juillet 2025, tout en conservant la capacité de faire progresser les actifs NOX-A12 et NOX-E36

• Le conseil de surveillance a été réduit avec deux de ses membres qui se retireront lors de la prochaine Assemblée générale annuelle

• La direction est confiante dans l'obtention d'un financement non dilutif pour couvrir les besoins opérationnels à court terme

• Soutien de la nouvelle stratégie et de la nomination du PDG par un groupe d’actionnaires existants détenant une participation importante dans la société





Pour recevoir l'actualité en temps réel de TME Pharma, contactez : tme@newcap.eu