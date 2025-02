TME Pharma: le PDG lance un message d'espoir, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le PDG de TME Pharma a lancé lundi un message d'espoir destiné aux actionnaires de la société de biotechnologie, dont le cours de Bourse s'est effondré ces derniers mois.



Dans ce courrier, Aram Mangasarian évoque des discussions 'actives et structurantes' avec des partenaires industriels stratégiques et des investisseurs potentiels concernant d'éventuelles transactions, sans fournir davantage de détails.



Le PDG de la biotech rappelle par ailleurs que la stratégie entourant le principal candidat médicament de la biotech, le NOX-A12, reste 'claire'.



Il s'agit toujours d'obtenir l'approbation de son utilisation chez les patients atteints de glioblastome, un type de tumeur cérébrale, grâce à un partenariat stratégique avec une société pharmaceutique.



A ce titre, les préparatifs en vue de l'évaluation d'une étude de phase 2 randomisée et contrôlée progressent, ce qui fait dire au dirigeant qu'un essai pourrait être rapidement lancé dès qu'un partenaire pharmaceutique aura été identifié ou son financement totalement assuré.



Tout en continuant à se concentrer sur l'oncologie, TME dit avoir également identifié une opportunité prometteuse pour le développement rapide du NOX-E36 dans le domaine de l'ophtalmologie.



Son objectif est de créer une nouvelle entité disposant de tous les droits pour développer son deuxième candidat médicament dans des indications ophtalmologiques, avec le soutien d'investisseurs privés.



TME - qui a récemment conclu un partenariat avec l'allemand aimed analytics afin de renforcer ses capacités à exploiter l'IA dans la découverte et l'optimisation de médicaments, indique disposer actuellement d'une visibilité financière jusqu'en juin 2025.



En dépit d'avancées cliniques indéniables (la FDA américaine a accordé la désignation 'fast track' (procédure accélérée) à son NOX‑A12), l'incertitude entourant la capacité de TME à financer ses projets a lourdement pesé sur le titre, qui a décroché de 72% en un an.



Suite aux propos encourageants de son PDG, le titre reprenait néanmoins plus de 11% lundi matin dans les premiers échanges.





