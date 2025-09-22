TME Pharma : le directeur général se renforce au capital

(AOF) - TME Pharma a annoncé la publication de ses résultats semestriels le 30 octobre prochain. En outre, la société de biotechnologie au stade clinique dédiée aux thérapies contre le cancer et les maladies oculaires a indiqué que son directeur général, Diede Van Den Ouden avait procédé à l’acquisition de 300 000 actions ordinaires supplémentaires à un prix moyen de 0,0927. Au total, il détient 2,3 millions d’actions ordinaires.

Le directeur général a précisé : " Mes achats d'actions témoignent de ma profonde confiance dans l'avenir de la société, sa situation financière et sa capacité à développer ses activités de recherche et développement. Je me réserve expressément le droit, lorsque cela est autorisé et dans des circonstances appropriées, d'acheter des actions de la société sur le marché. Je suis pleinement en phase avec les autres actionnaires, n'ayant choisi qu'une modeste rémunération en numéraire, car la véritable réussite de ce projet repose sur la valeur future de mes actions ".

