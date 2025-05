TME PHARMA FOURNIT DES DETAILS SUPPLEMENTAIRES SUR LES ACCORDS DE DETTE ET DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ANNONCES LE 21 MAI, QUI PROLONGENT SA VISIBILITE FINANCIERE DE 12 MOIS

• La société apporte par la présente des précisions et des informations supplémentaires sur le financement annoncé le 21 mai 2025.

• TME Pharma a obtenu des engagements privés fermes de la part d'investisseurs professionnels européens pour un montant de 1,7 million d'euros sous la forme d'une dette avec une échéance de 12 mois.

• L'opération permet d'étendre la visibilité financière jusqu'en mai 2026 grâce à la nouvelle structure de coûts réduits.

• Des bons de souscription d’actions (BSA) privés, non cotés et non négociables sont émis avec la dette à un prix d'exercice de 0,10 €, soit une prime de 38 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des 10 jours avant l'annonce initiale, qui pourraient générer un apport de 1,7 million d'euros supplémentaires en cas d'exercice.

• Le directeur général entrant D.M. van den Ouden a souscrit à hauteur de 29 % de la nouvelle émission de la dette et de bons de souscription d'actions.

• Deux membres du conseil de surveillance ont également participé au financement.

• Les fonds permettront de financer les opérations en cours, tandis que TME Pharma poursuit sa recherche de partenaires financiers et industriels pour faire progresser les programmes cliniques NOX-A12 et NOX-E36.