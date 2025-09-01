 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,30
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TME Pharma finalise le financement d’août et publie sa trésorerie
information fournie par Boursorama CP 01/09/2025 à 08:00

• TME Pharma a achevé la levée de fonds annoncée le 25 août dernier, recevant 500 k € en espèces le 28 août, en plus des 1,7 M € levés fin mai.
• Trésorerie : 2,35 M € à la fin du mois d’août.
• TME poursuivra ses efforts pour rendre l’organisation aussi rentable que possible.
• Un modèle à faible coût permet à TME d’attirer des financements pour développer de nouvelles thérapies contre le cancer et les maladies oculaires.
• L’évaluation de candidats liés aux cryptomonnaies se poursuit, sans exposition actuelle.

Berlin, Allemagne, 1 septembre 2025, 8h00 CEST – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies novatrices contre le cancer et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer que l’opération annoncée le 25 août dernier est désormais finalisée avec la réception de 500 k € en espèces le 28 août. La trésorerie de TME Pharma s’élève ainsi à 2,35 M €, témoignant des bons résultats de la nouvelle organisation à moindre coût.

Valeurs associées

TME PHARMA
0,1060 EUR Euronext Paris +3,92%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux médias au siège de la BCE à Francfort
    BCE-Le système bancaire français est bien capitalisé, dit Lagarde
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Le système bancaire français est bien capitalisé et n'est pas la source de risque actuel, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse avant un mois de septembre chargé
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi à l'ouverture malgré la situation politique en France et les craintes autour de l'indépendance de la Fed. À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,31% à 7.727,59 points vers 07h16 GMT. Le Dax ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 09:09 

    Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank