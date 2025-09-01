TME Pharma finalise le financement d’août et publie sa trésorerie

• TME Pharma a achevé la levée de fonds annoncée le 25 août dernier, recevant 500 k € en espèces le 28 août, en plus des 1,7 M € levés fin mai.

• Trésorerie : 2,35 M € à la fin du mois d’août.

• TME poursuivra ses efforts pour rendre l’organisation aussi rentable que possible.

• Un modèle à faible coût permet à TME d’attirer des financements pour développer de nouvelles thérapies contre le cancer et les maladies oculaires.

• L’évaluation de candidats liés aux cryptomonnaies se poursuit, sans exposition actuelle.



Berlin, Allemagne, 1 septembre 2025, 8h00 CEST – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies novatrices contre le cancer et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer que l’opération annoncée le 25 août dernier est désormais finalisée avec la réception de 500 k € en espèces le 28 août. La trésorerie de TME Pharma s’élève ainsi à 2,35 M €, témoignant des bons résultats de la nouvelle organisation à moindre coût.