TME Pharma: émission obligataire de 500.000 euros information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 09:51









(Zonebourse.com) - La société biotechnologique TME Pharma a annoncé lundi avoir réalisé une nouvelle levée de fonds de 500.000 euros, un montant destiné à lui permettre de financer son passage à un modèle d'externalisation dévoilé plus tôt cette année.



Dans un communiqué, la biotech indique que l'opération va prendre la forme du lancement d'obligations ordinaires remboursables en numéraire avec une maturité de neuf mois.



Bien que les bons de souscription d'actions émis dans le cadre de cette opération présentent un potentiel dilutif, leur prix d'exercice est supérieur au cours actuel de l'action, souligne l'entreprise.



TME note que les bons de souscriptions non cotés sont dotés d'un prix d'exercice de 0,11 euro, soit une prime de 2% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des dix derniers jours de Bourse, susceptibles de rapporter 702.576 euros supplémentaires s'ils étaient exercés.



L'émission s'inscrit dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 millions d'euros réalisée en mai 2025, l'investisseur principal de ce précédent tour de financement s'étant cette fois engagé à investir 427.000 euros dans le cadre de cette opération.



Cet actionnaire a également informé TME Pharma d'une récente prise de participation au capital à hauteur de 2,5 millions d'actions achetées sur le marché depuis mai 2025. Via l'exercice des bons de souscription, sa participation pourrait dépasser les 10%.



TME souligne que le produit de l'émission obligataire doit lui permettre de soutenir ses activités de recherche et développement et sa stratégie d'investissement en trésorerie récemment annoncée, ainsi que la recherche d'acquisitions et de partenariats potentiels dans des activités rentables.



La société, qui avait récemment manifesté son intérêt pour les investissements en cryptomonnaies, explique poursuivre ses efforts en vue de créer une structure d'entreprise fondamentalement rentable, dans laquelle les revenus des activités non stratégiques soutiendront et renforceront le développement de ses candidats médicaments brevetés, le NOX A12, un traitement expérimental contre le cancer du cerveau, et le NOX-E36, en cours d'évaluation dans des maladies ophtalmiques.



Suite à ces annonces, le titre TME Pharma progressait de 4,5% lundi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 42% ses gains depuis le début de l'année.





