TME Pharma: Diede van den Ouden nommé nouveau DG information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - TME Pharma annonce que l'ensemble des résolutions soumises à son assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 juin 2025 ont été approuvées à l'unanimité.



Parmi ces décisions figure notamment la nomination de Diede van den Ouden au poste de directeur général et membre unique du conseil d'administration, en remplacement d'Aram Mangasarian.



Diede van den Ouden a souligné son objectif de mener l'entreprise dans une nouvelle phase stratégique, avec un accent sur le développement des programmes NOX-A12 et NOX-E36.





