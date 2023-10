Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TME Pharma: de nouvelles données dans le cancer du cerveau information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - TME Pharma a fait état vendredi de nouvelles données positives dans le cancer agressif du cerveau chez l'adulte, ce qui permettait à son titre de rebondir vendredi à la Bourse de Paris.



La biotech a annoncé ce matin qu'un autre patient atteint d'un glioblastome nouvellement diagnostiqué recevant le NOX-A12, son principal candidat-médicament, avait atteint les 18 mois de survie, portant la survie globale à 18 mois à 67%.



Le taux de survie à 18 mois des patients traités avec le NOX-A12, en plus du bevacizumab (Avastin) et d'une radiothérapie, est à présent 13 fois supérieur au taux de survie à 18 mois de 5% observé dans la cohorte de référence, souligne la société.



Parallèlement, la survie globale médiane continue de s'améliorer et a déjà dépassé les 18 mois, alors que la cohorte de référence atteint une survie médiane globale de 10,5 mois.



Aram Mangasarian, le PDG de TME Pharma, estime que son entreprise a accumulé des preuves cliniques 'irréfutables', à un niveau tel que les thérapies basées sur NOX-A12 ont désormais le potentiel selon lui d'être considérées comme le meilleur traitement disponible pour les patients atteints de glioblastome.



TME Pharma prévoit d'obtenir un dossier d'enregistrement auprès de la FDA ainsi qu'un accès à une voie accélérée d'ici la fin du premier trimestre 2024.



Suite à ces annonces, l'action TME Pharma bondissait de 18% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées TME PHARMA Euronext Paris +13.79%