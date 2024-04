TME PHARMA - ANNONCE QUE 33% DES PATIENTS AYANT REÇU LE NOX-A12 EN COMBINAISON AVEC LE BEVACIZUMAB ET LA RADIOTHÉRAPIE ONT ATTEINT DEUX ANS DE SURVIE DANS L'ESSAI DE PHASE 1/2 GLORIA DANS LE CANCER DU CERVEAU

• Deux des six patients recevant NOX-A12 en association avec le bevacizumab et la radiothérapie ont dépassé les 24 mois de survie depuis le début du traitement.

• Ce taux de survie se compare favorablement au taux de survie de 5 % à 2 ans dans la cohorte de référence des soins standards.

• Le taux de survie médian global final pour cette cohorte NOX-A12 a atteint un niveau sans précédent de 19,9 mois, doublant presque le taux de survie médian global de 10,5 mois démontré par la cohorte de référence de soins standards.

• Les données de GLORIA sur la survie viennent étayer l'autorisation récemment accordée par la FDA d'une demande d'IND pour une étude de phase 2 dans le glioblastome et l'obtention d'une désignation Fast Track.





Berlin, Allemagne, le 23 avril 2024, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce une mise à jour positive sur la survie à deux ans des patients atteints de glioblastome, nouvellement diagnostiqué, recevant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en association avec l'inhibiteur de VEGF bevacizumab et la radiothérapie.