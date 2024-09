TME Pharma annonce qu’un abstract du National Cancer Institute sur NOX-A12 dans le glioblastome fera l’objet d’une présentation à la réunion annuelle du SNO 2024

• Présentation des résultats des travaux menés par le National Cancer Institute (NCI) sur l'inhibition de CXCL12



• La recherche a été menée par le NCI dans le cadre d'un accord conclu avec TME Pharma en 2022.



• TME Pharma participe en tant que partenaire à la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO)





Berlin, Allemagne, 19 septembre 2024, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce qu'un abstract mettant en évidence les données de NOX-A12 issues d'études précliniques réalisées par le National Cancer Institute (NCI) des États-Unis a été sélectionné pour être présenté sous forme de poster lors de la réunion annuelle 2024 de la Society for Neuro-Oncology (SNO), qui se tiendra à Houston, Texas, États-Unis, du 21 au 24 novembre 2024. Le NCI fait partie des National Institutes of Health (Instituts Nationaux de la Santé) des États-Unis.





Pour recevoir l'actualité en temps réel de TME Pharma, contactez : tme@newcap.eu