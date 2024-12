TME PHARMA ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE PUBLIQUE ENTIÈREMENT GARANTIE POUR UN MONTANT DE 2,6 MILLIONS D'EUROS, OUVERTE UNIQUEMENT AUX ACTIONNAIRES AFIN DE PERMETTRE LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS STRATÉGIQUES D'ICI JUIN 2025

Lancement d’une offre publique le 12 décembre 2024, avec un délai de priorité du 12 au 18 décembre 2024, destinée uniquement aux actionnaires de TME Pharma à la date d'enregistrement du 11 décembre 20241, sans droit préférentiel de souscription mais en permettant aux actionnaires de souscrire à titre irréductible.



Financement de 2,6 millions d'euros, dans le cadre de l’offre publique, garanti à 100 % par un groupe d'actionnaires existants de TME Pharma et une société partenaire.



Au cours des sept prochains mois, TME Pharma concentrera ses ressources sur ses nouveaux objectifs stratégiques, à savoir la réalisation d'une externalisation ou d'une transaction stratégique en plus de l'obtention d'une licence ou d'un financement pour NOX-A12 et NOX‑E36 d'ici à juin 2025.



Le résultat net de ce financement prolonge l’horizon de trésorerie de la société de janvier à juin 2025.



TME Pharma fonctionnera sur une base de coûts considérablement réduite si le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs est plus long, ce qui permettra une diminution conséquente des besoins futurs en capitaux.