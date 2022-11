TME PHARMA ANNONCE LA PUBLICATION D'UN ABSTRACT RÉVÉLANT DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES POSITIFS SUR LE BRAS D'EXPANSION BEVACIZUMAB DE L'ESSAI CLINIQUE DE PHASE 1/2 NOX-A12 GLORIA SUR LE CANCER DU CERVEAU

DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES ET ACTUALISÉES SERONT PRESENTÉES LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE LA SNO 2022 LE 18 NOVEMBRE 2022





Berlin, Allemagne, le 11 novembre 2022, 13h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies dans le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui la publication de l’abstract par les organisateurs de la conférence des données intermédiaires positives du bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA avec NOX-A12 associé à la radiothérapie et au bevacizumab (biosimilaire d'Avastin®) chez les patients atteints de cancer du cerveau non méthylé MGMT (glioblastome) en première ligne. Un poster contenant des données supplémentaires et actualisées sera présenté par le Dr Frank A. Giordano, l'investigateur principal de l'étude GLORIA, lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO) le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 19h30 EST (1h30 CET le 19 novembre 2022) à Tampa, Floride, Etats-Unis.





