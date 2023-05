TME PHARMA ANNONCE LA PUBLICATION D'UN ABSTRACT ASCO 2023 PRÉSENTANT DE NOUVELLES DONNÉES SUR LES BIOMARQUEURS ISSUES DE L'ESSAI DE PHASE 1/2 NOX-A12 GLORIA DANS LE GLIOBLASTOME



· L’abstract met en évidence un biomarqueur capable de prédire les réponses cliniques des patients atteints de glioblastome aux thérapies basées sur NOX-A12.



· Les patients avec un score élevé de biomarqueurs présentent une efficacité clinique supérieure lorsqu'ils sont traités par des thérapies basées sur NOX-A12.



· Au-delà de la pertinence du choix thérapeutique pour les patients, le fait de disposer d'un biomarqueur prédictif est très positif et potentiellement décisif pour la réussite du développement clinique, du partenariat et de la commercialisation.



Berlin, Allemagne, le 26 mai 2023, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) a publié un abstract divulguant de nouvelles données sur les biomarqueurs prédictifs de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA de NOX-A12 dans le cancer du cerveau (glioblastome).