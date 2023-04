TME PHARMA ANNONCE LA PRÉSENTATION DES DONNÉES DE PHASE 1/2 DE NOX-A12 DANS LE GLIOBLASTOME LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE L’ASCO EN JUIN 2023

• La sélection pour une présentation par l’ASCO souligne la pertinence de la science développée par TME Pharma et l'importance des résultats issus de l'essai GLORIA.

• De nouveaux éléments et données seront dévoilés à l’occasion de cette présentation.



Berlin, Allemagne, le 27 avril 2023, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Gro th Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que de nouvelles données issues de son essai de Phase 1/2, GLORIA, en cours dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome) seront présentées dans un poster à l’occasion de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, aux États-Unis, du 2 au 6 juin 2023.





