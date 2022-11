TME PHARMA annonce la démission de son Directeur Financier Bryan Jennings

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : tme@newcap.eu



TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui que le directeur financier (CFO) de la société, Bryan Jennings, a démissionné pour des raisons personnelles. Il restera en poste jusqu'au 31 décembre 2022 afin d'assurer une période de transition bien coordonnée.



Afin de préserver les ressources financières, les activités de financement et de partenariat en cours seront poursuivies par le PDG Aram Mangasarian, les membres du personnel de longue date vice-présidente senior chargée des finances, Heike Balzer, et vice-présidente chargée des affaires juridiques, Karen Ophoff, ainsi que la nouvellement nommée directrice senior chargée des relations avec les investisseurs et du développement commercial, Ewelina Staniuk. Ewelina prend ses fonctions après avoir occupé le poste de directrice chargée des relations avec les investisseurs et du développement commercial depuis novembre 2019.