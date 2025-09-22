TME PHARMA ANNONCE LA DATE DE PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET L'ACQUISITION DES ACTIONS DU CEO

Berlin, Allemagne, 22 septembre 2025, 8h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), TME Pharma, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires, annonce aujourd'hui que:



• la publication de ses résultats semestriels le 30 octobre 2025.

• Le CEO Van den Ouden a acquis 300 000 actions supplémentaires au prix unitaire de 0,0927 €.



« Mes achats d'actions témoignent de ma profonde confiance dans l'avenir de la Société, sa situation financière et sa capacité à développer ses activités de recherche et développement. Je me réserve expressément le droit, lorsque cela est autorisé et dans des circonstances appropriées, d'acheter des actions de la Société sur le marché. Je suis pleinement en phase avec les autres actionnaires, n'ayant choisi qu'une modeste rémunération en numéraire, car la véritable réussite de ce projet repose sur la valeur future de mes actions. », a déclaré M. Van den Ouden, CEO.

« Bien que nous n'ayons pas encore communiqué de nouvelles concrètes, je me réjouis des progrès réalisés au cours des trois premiers mois de mon mandat, notamment des mesures drastiques de réduction des coûts, qui ont permis de réduire les charges d'exploitation mensuelles à environ 100 000 €, permettant à la Société d'afficher un solde de trésorerie de 2,35 millions d'euros au 1er septembre 2025."