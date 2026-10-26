TME Pharma améliore sa visibilité financière en prolongeant l'échéance de sa dette jusqu'en juin 2028



• Visibilité financière prolongée jusqu'au deuxième trimestre 2028



• Tous les détenteurs de dette existants, y compris le CEO et deux membres du conseil de surveillance, prolongent l'échéance de la dette de mai 2027 au 30 juin 2028



• Remboursement de 760 000 € de dette à certains détenteurs d’obligations



• Le CEO, Diede van den Ouden, émet une nouvelle obligation simple de 250 000 euros, sans bons de souscription ni droits de conversion



• Financement par emprunt obligataire de 500 000 euros auprès d’Hexagon Capital Fund, à rembourser par amortissements en numéraire



Berlin, Allemagne, le 26 Octobre 2026, 8h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie disposant de deux actifs susceptibles d’être développés en traitements innovants contre le cancer et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer qu’elle a prolongé de 13 mois l’échéance de l’ensemble de sa dette en cours, la faisant passer du 28 mai 2027 au 30 juin 2028, et qu’elle a conclu deux nouveaux financements obligataires. Ensemble, ces mesures prolongent la visibilité financière de la société jusqu’au deuxième trimestre 2028.



En privilégiant le financement obligataire plutôt que par capitaux propres, TME Pharma limite la dilution pour ses actionnaires tout en continuant à rechercher des opportunités de création de valeur pour ses actifs.