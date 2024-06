TME PHARMA - Accord de garantie de financement dans le cadre du lancement d'une augmentation de capital de 2, 2 M€ destinées aux investisseurs professionnels et aux particuliers en France via Primarybid

TME PHARMA ANNONCE UN ACCORD DE GARANTIE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE MINIMUM 2,2 MILLIONS D'EUROS DESTINEE

AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS

EN FRANCE VIA PRIMARYBID



Lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles comprenant une offre réservée aux investisseurs professionnels et une offre publique pour les investisseurs particuliers en France via la plateforme française PrimaryBid.



L'offre PrimaryBid sera clôturée le 17 juin 2024 à 22h00 heure de Paris et l'offre réservée aux investisseurs professionnels sera clôturée le 18 juin 2024 avant ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée).



Prix de 0,1798 € par action nouvelle, soit une décote de 10 % par rapport au cours de clôture du 17 juin 2024.



Un accord de garantie distinct a été signé par des investisseurs professionnels afin de sécuriser un montant minimum de 2,2 millions d'euros bruts.



Le produit net garanti permettra d'étendre l’horizon de trésorerie de juillet 2024 à décembre 2024, soit au-delà des étapes clés de partenariat stratégique et de financement prévues au cours du quatrième trimestre 2024.