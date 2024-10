TME Pharma: 2,7 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'en janvier 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'essai étant maintenant presque terminé, la biotech évaluera "comment et où déployer les ressources financières disponibles du groupe pour maximiser les chances de NOX-A12 d'arriver sur le marché"

TME Pharma affirme avoir concentré ses ressources financières sur la réalisation de son objectif principal, à savoir produire des données matures sur la survie globale dans l'essai Gloria de son produit NOX-A12 contre le cancer du cerveau et créer un dossier clinique et réglementaire attrayant pour permettre le lancement de l'essai de phase 2.

(AOF) - TME Pharma (+7,55% à 0,13 euro) bondit après la présentation de ses résultats. Cette biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME) affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 2,7 millions d'euros au 30 juin 2024, après avoir levé 5 millions d'euros au premier semestre 2024et dispose d'une visibilité financière jusqu'en janvier 2025.

