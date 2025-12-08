 Aller au contenu principal
TKMS : rentabilité accrue continue en vue pour l'exercice 2025/2026
information fournie par AOF 08/12/2025 à 16:39

(AOF) - Suite à la scission avec Thyssenkrupp AG en octobre dernier et en amont de son entrée dans le MDAX le 22 décembre prochain, l'entreprise de construction navale allemande TKMS a dévoilé des perspectives prudentes pour l'exercice 2025/2026 après le précédent de bonne facture. Suite à ses solides résultats annuels sur l'exercice 2024/2025, l'action gagne à Francfort 3,15% à 69,67 euros. "Nous supposons que l'amélioration enregistrée sur l'exercice 2024/2025 avec une rentabilité de 6% se poursuivra et que nous la renforcerons encore sur l'exercice 2025/2026", a t-elle expliqué.

Prudence sur ses objectifs de ventes et d'Ebit ajusté

En revanche, TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) table sur un chiffre d'affaires pouvant reculer de 1% jusqu'à possiblement progresser jusqu'à 2% en glissement annuel. Il reculerait alors par rapport à l'exercice 2024/2025 : 2,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 9%.

L'Ebit ajusté pour l'exercice 2025/26 est attendu dans une fourchette de 100 à 150 millions d'euros, contre 131 millions d'euros un an auparavant, soit une hausse de 53%.

Un dividende représentant 30 à 50% du résultat net du groupe est visé aussi par TKMS pour l'exercice en cours (2025-2026). Il devrait être versé pour la première fois en 2027. En 2024/2025, TKMS a d'ailleurs généré un bénéfice net de 108 millions d'euros, contre 88 millions d'euros un an avant. Le free cash-flow a quant à lui doublé pour s'élever à 784 millions d'euros.

Le constructeur naval militaire a prévu des investissements stratégiques d'environ 200 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026, notamment pour l'extension du site de Wismar. "Une part substantielle de ces investissements sera financée par des contributions des clients. À moyen terme, le niveau d'investissement doit être réduit à environ 4% du chiffre d'affaires, tout en maintenant les objectifs stratégiques", souligne le groupe allemand.

A moyen terme, TKMS cible une croissance continue du chiffre d'affaires à un taux annuel moyen d'environ 10%, avec la perspective d'intensifier cette dynamique. Parallèlement à cet objectif de ventes, le groupe anticipe une marge d'EBIT ajusté supérieure à 7%.

Carnet de commandes record

L'entreprise de construction navale allemande donnera davantage de détails sur ses prévisions lors de la publication de ses résultats au premier trimestre de l'exercice 2025/2026.

Concernant sa performance commerciale sur l'exercice 2024/2025, TKMS indique que ses prises de commandes d'environ 8,8 milliards d'euros ont été six fois supérieures à celles de l'année précédente. Le carnet de commandes a atteint un niveau record d'environ 18,2 milliards d'euros, soit une hausse de 55% par rapport à l'an dernier.

Le 20 octobre dernier, TKMS avait fait une entrée remarquée en Bourse. La cotation avait débuté à 60 euros, et, autour de la mi-séance, le titre s'échangeait à 80 euros, soit un bond de 33,33%. Le plus grand constructeur naval militaire allemand avait profité alors de l'engouement qui entourait les sociétés liées à la défense dans un contexte où les conflits se multipliaient et où l'Europe souhaitait investir massivement dans ce domaine.

Au début du mois d'août, l'assemblée générale de Thyssenkrupp (groupe de sidérurgie allemand) avait approuvé cette scission avec sa division navale. Dans le cadre de cette transaction, Thyssenkrupp garde 51% de sa filiale, les 49% restants allant aux actionnaires à raison d'une action TKMS pour 20 actions de la maison-mère détenues.

AOF - EN SAVOIR PLUS

