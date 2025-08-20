TJX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de produits à prix réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3-4, contexte au paragraphe 5 et détails au paragraphe 11) par Neil J Kanatt

TJX Cos TJX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, misant sur la résistance de la demande de vêtements et d'articles d'ameublement dans ses magasins de détail à prix réduits, ce qui a entraîné une hausse d'environ 6 % de ses actions.

La société a également battu les estimations pour les ventes et les bénéfices du deuxième trimestre , car les acheteurs soucieux de leur budget ont afflué vers les magasins à prix réduits pour éviter les incertitudes sur la façon dont les tarifs douaniers de l'administration Trump auront un impact sur les prix à l'avenir.

"Le modèle d'achat de la chasse au trésor, qui mélange la valeur avec la surprise et l'émerveillement, a continué à maintenir un trafic important et les consommateurs engagés avec la marque", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

"Alors que ses concurrents les plus proches, les grands magasins, continuent d'être confrontés à une pression sur les marges et à des fermetures de magasins, TJX a amélioré ses marges et a continué d'étendre sa présence, consolidant ainsi sa position saine dans un climat économique mitigé"

Les analystes ont également déclaré que les détaillants à prix réduit tels que TJ Maxx appartenant à TJX, Ross Stores ROST.O et Burlington Stores BURL.N pourraient éviter tout impact direct des droits de douane chinois à court terme en raison de leurs stratégies d'approvisionnement expansives.

TJX peut compenser les pressions sur les coûts même si les tarifs d'importation américains actuels sont maintenus pour le reste de l'année, a déclaré la société mercredi, grâce à sa vaste stratégie d'approvisionnement qui lui permet de reconstituer ses stocks de manière dynamique.

"Leur (TJX) capacité à augmenter les stocks s'est toujours renforcée à mesure que le consommateur ralentissait et s'est quelque peu replié depuis le début de l'année", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire en chef du portefeuille d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management, qui investit dans les actions de la société.

TJX prévoit que le bénéfice par action pour l'exercice 2026 se situera entre 4,52 et 4,57 dollars, contre 4,34 et 4,43 dollars précédemment.

La société prévoit désormais une croissance des ventes de magasins comparables de 3 %, contre une prévision précédente de 2 % à 3 %.

Les ventes nettes de 14,4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 août ont dépassé les attentes de 14,13 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 1,10 $ a battu les estimations de 1,01 $, selon les données compilées par LSEG.

Les marges trimestrielles de TJX ont augmenté de 0,3 point de base pour atteindre 30,7 %.