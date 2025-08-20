 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,94
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TJX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de produits à prix réduit
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3-4, contexte au paragraphe 5 et détails au paragraphe 11) par Neil J Kanatt

TJX Cos TJX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, misant sur la résistance de la demande de vêtements et d'articles d'ameublement dans ses magasins de détail à prix réduits, ce qui a entraîné une hausse d'environ 6 % de ses actions.

La société a également battu les estimations pour les ventes et les bénéfices du deuxième trimestre , car les acheteurs soucieux de leur budget ont afflué vers les magasins à prix réduits pour éviter les incertitudes sur la façon dont les tarifs douaniers de l'administration Trump auront un impact sur les prix à l'avenir.

"Le modèle d'achat de la chasse au trésor, qui mélange la valeur avec la surprise et l'émerveillement, a continué à maintenir un trafic important et les consommateurs engagés avec la marque", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

"Alors que ses concurrents les plus proches, les grands magasins, continuent d'être confrontés à une pression sur les marges et à des fermetures de magasins, TJX a amélioré ses marges et a continué d'étendre sa présence, consolidant ainsi sa position saine dans un climat économique mitigé"

Les analystes ont également déclaré que les détaillants à prix réduit tels que TJ Maxx appartenant à TJX, Ross Stores ROST.O et Burlington Stores BURL.N pourraient éviter tout impact direct des droits de douane chinois à court terme en raison de leurs stratégies d'approvisionnement expansives.

TJX peut compenser les pressions sur les coûts même si les tarifs d'importation américains actuels sont maintenus pour le reste de l'année, a déclaré la société mercredi, grâce à sa vaste stratégie d'approvisionnement qui lui permet de reconstituer ses stocks de manière dynamique.

"Leur (TJX) capacité à augmenter les stocks s'est toujours renforcée à mesure que le consommateur ralentissait et s'est quelque peu replié depuis le début de l'année", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire en chef du portefeuille d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management, qui investit dans les actions de la société.

TJX prévoit que le bénéfice par action pour l'exercice 2026 se situera entre 4,52 et 4,57 dollars, contre 4,34 et 4,43 dollars précédemment.

La société prévoit désormais une croissance des ventes de magasins comparables de 3 %, contre une prévision précédente de 2 % à 3 %.

Les ventes nettes de 14,4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 août ont dépassé les attentes de 14,13 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 1,10 $ a battu les estimations de 1,01 $, selon les données compilées par LSEG.

Les marges trimestrielles de TJX ont augmenté de 0,3 point de base pour atteindre 30,7 %.

Valeurs associées

BURLINGTON STORE
278,290 USD NYSE +0,20%
ROSS STORES
148,5900 USD NASDAQ +0,48%
TJX COMPANIES
140,530 USD NYSE +4,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank