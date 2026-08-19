TJX, la société mère de TJ Maxx, recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 août - ** L'action du distributeur à prix réduits TJX Cos

TJX.N recule de 5,9 % à 141 ,94dollars , son plus bas niveau depuis novembre 2025 ** La société prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d’incertitude macroéconomique

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 1,30 et 1,32 dollar au troisième trimestre, hors gain de 6 cents lié aux remboursements de droits de douane, soit un chiffre inférieur aux estimations des analystes (1,35 dollar) – données compilées par LSEG

** Réaffirme ses prévisions de croissance annuelle des ventes comparables, comprises entre 3 % et 4 %

** Prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice compris entre 5,31 et 5,36 dollars par action, contre un objectif précédent de 5,08 à 5,15 dollars par action ** Annonce un chiffre d'affaires de 15,18 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant de peu les prévisions de15,16 milliards de dollars

** Enregistre un BPA ajusté de 1,22 dollar au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,19 dollar

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 2 % depuis le début de l’année