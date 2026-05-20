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TJX en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action du distributeur à prix réduits TJX Cos TJX.N progresse de 3% à 155,75 dollars en pré-ouverture ** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices à périmètre constant, misant sur la résilience de la demande dans ses magasins de vente à prix réduits

** Elle prévoit une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 3% et 4% pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 2% à 3%

** Elle prévoit un bénéfice par action annuel compris entre 5,08 $ et 5,15 $, contre une prévision précédente de 4,93 $ à 5,02 $

** Annonce un chiffre d'affaires de 14,32 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation des analystes de 14 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un BPA de 1,19 $ au premier trimestre, contre une estimation de 1,02 $

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 2% depuis le début de l'année

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