TJX Cos prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte, les consommateurs réduisant leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels dépassent les estimations grâce à l'augmentation de la fréquentation des magasins

*

Les analystes considèrent les prévisions comme prudentes

*

TJX annonce un plan de rachat d'actions supplémentaires de 3 milliards de dollars

*

L'action a baissé de près de 2 % dans les transactions de pré-marché

(Ajoute les actions au paragraphe 7, les commentaires des analystes au paragraphe 8, les détails au paragraphe 12) par Neil J Kanatt

TJX Cos TJX.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, signalant des dépenses discrétionnaires tendues parmi les consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d'incertitude économique.

La société mère de TJ Maxx et Marshalls est confrontée à des inquiétudes croissantes concernant la diminution des achats non-essentiels en raison de l'augmentation du coût de la vie. Les pressions sur les marges s'intensifient également, les défis économiques pesant sur sa clientèle de base, principalement composée d'acheteurs à faible revenu, ce qui se traduit par des paniers plus petits et une demande plus faible.

Entre-temps, on s'attend à ce que les entreprises ne baissent pas leurs prix malgré l'annulation par la Cour suprême des États-Unis des droits de douane d'urgence imposés par le président Donald Trump , ce qui pèse sur les dépenses de consommation.

L'entreprise est également confrontée à une concurrence féroce de la part de rivaux tels que Ross Stores ROST.O , Burlington Stores BURL.N , Amazon.com AMZN.O et des chaînes de fast-fashion comme Shein, qui développent tous leurs offres à prix réduits.

TJX s'attend à ce que ses ventes annuelles comparables augmentent de 2 à 3 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 3,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2027 compris entre 4,93 et 5,02 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,18 dollars par action.

Les actions de l'entreprise étaient en baisse deprès de 2 %avant la cloche.

Les analystes considèrent que les prévisions modérées sont prudentes. Simeon Siegel, directeur général senior chez Guggenheim Securities, a déclaré que TJX étaithistoriquement connue pour publier des prévisions inférieures aux attentes. David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a déclaré que le marché s'était habitué aux prévisions prudentes de la société.

Le distributeur de produits hors prix a fait état d'une hausse trimestrielle de 5 % de ses ventes comparables, supérieure à l'estimation d'une croissance de 3,6 %.

Le bénéfice ajusté par action pour le quatrième trimestre s'est élevé à 1,43 $, dépassant les prévisions de 1,39 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La fréquentation globale des magasins a augmenté de 2,8 % dans les points de vente TJ Maxx et de 3,3 % dans les points de vente Marshalls au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données de Placer.ai, stimulée par la période des fêtes de fin d'année.

TJX a également annoncé un plan de rachat d'actions supplémentaire pouvant atteindre 3 milliards de dollars.