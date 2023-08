Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TJX Cos: objectifs relevés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de résultats trimestriels supérieures à ses projections, le distributeur de vêtements et de fournitures pour la maison TJX Companies indique relever ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.



Il s'attend maintenant à ce que sa marge de profit ajustée avant impôts pour l'exercice se situe entre 10,6 et 10,7% et son BPA ajusté entre 3,56 et 3,62 dollars, pour une croissance des ventes globales à magasins comparables désormais prévue entre 3 à 4%.



Sur son deuxième trimestre, TJX Cos a vu son BPA augmenter de 23% à 0,85 dollar et sa marge de profit ajustée avant impôts s'améliorer de 1,2 point à 10,4%, pour des revenus de 12,8 milliards, en croissance de 6% à surface comparable grâce une meilleure fréquentation.





