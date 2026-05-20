TJX Companies relève ses objectifs annuels après un bon 1er trimestre

À l'occasion de sa publication trimestrielle, TJX Companies fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026-27, anticipant désormais un bénéfice par action dans une fourchette allant de 5,08 USD à 5,15 USD.

De même, le distributeur à prix réduits de vêtements et d'articles pour la maison augmente ses perspectives de marge bénéficiaire avant impôts à une fourchette entre 11,9% et 12,0%, ainsi que celles de croissance des ventes comparables à une fourchette de 3% à 4%.

Sur son 1er trimestre comptable (clos le 2 mai), le groupe a réalisé un BPA en hausse de 29% à 1,19 USD, avec une marge bénéficiaire avant impôts améliorée de 1,7 point à 12,0%, des performances largement supérieures à ses prévisions.

À 14,3 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 9% en données totales et de 6% en comparable, une performance elle aussi bien supérieure à ses projections, portée par l'ensemble de ses divisions, en particulier HomeGoods US ( 9%).

"Le 2e trimestre commence bien, et nous sommes enthousiastes à propos des initiatives que nous avons prévues pour continuer à stimuler les ventes et attirer les consommateurs vers nos enseignes de détail", met en avant son CEO Ernie Herrman.

Pour le 2e trimestre de l'exercice, TJX prévoit une hausse de 2% à 3% des ventes comparables, une marge bénéficiaire avant impôts comprise entre 11,4% et 11,5%, ainsi qu'un BPA se situant entre 1,15 USD et 1,17 USD.