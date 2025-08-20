TJX atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 août - ** Les actions de TJX Companies TJX.N ont augmenté de 8,1 % pour atteindre un niveau record de 145,58 $ dans les premiers échanges après l'augmentation des prévisions de bénéfices annuels

** La société mère prévoit un bénéfice dilué par action compris entre 4,52 et 4,57 dollars, contre 4,34 et 4,43 dollars précédemment, en misant sur la résistance de la demande et l'impact limité des droits de douane

** Le courtier JP Morgan augmente les prévisions à 148 $ contre 145 $

** La société TJX prévoit une hausse des ventes à magasins comparables car son offre de valeur forte et son modèle d'achat hors prix élargissent l'écart de prix avec les détaillants traditionnels sous la pression tarifaire

** La société mère TJ Maxx a également battu les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires du deuxième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année