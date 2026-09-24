TITRES DU TRÉSOR-Les rendements américains progressent dans un contexte de perspectives de hausse des taux ; le rendement des obligations à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 2004

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* Les rendements des obligations à long terme américaines repartent à la hausse après leur forte hausse de mercredi

* Les investisseurs évaluent les hausses de taux de la Fed

* Les rendements progressent après l'annonce de rachats d'obligations

(Mises à jour de l'après-midi)

par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté et le rendement des obligations à 30 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2004, la récente chute des cours obligataires s’accentuant alors que de plus en plus de responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient être nécessaires pour juguler la forte inflation.

Ces commentaires émis par des responsables de la Fed, notamment la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, et le président de la Fed de New York, John Williams, sont intervenus au lendemain des déclarations du gouverneur de la Fed, Michael Barr, selon lesquelles la banque centrale américaine devra probablement procéder à de nouvelles hausses de taux.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs estiment désormais à environ 70 % la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine en octobre. Cette probabilité s’élevait à 66 % mercredi en fin de journée. La Fed a relevé ses taux la semaine dernière pour la première fois depuis 2023 afin de maîtriser l’inflation.

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont fortement augmenté mercredi après qu'un rapport des directeurs d'achat américains, plus solide que prévu, a ravivé les craintes d'inflation et incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur des hausses de taux de la Fed.

Le mauvais résultat de l’adjudication des obligations à 5 ans mercredi a contribué à la hausse des rendements enregistrée ce jour-là. Jeudi, les rendements se sont globalement maintenus à des niveaux plus élevés après une adjudication d’obligations à 7 ans.

Les cours des obligations à travers le monde sont sous pression depuis des mois, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ayant fait grimper les prix de l’énergie tandis que la croissance reste solide. Les cours du pétrole ont également augmenté jeudi, alors que l’incertitude concernant la guerre au Moyen-Orient persistait.

“Je ne doute pas (que la Fed) relèvera encore ses taux d’un quart, voire d’un demi-point, mais cela la place tout de même en retard par rapport à la hausse des taux opérée par le marché”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

“Le marché reflète les inquiétudes liées aux prix élevés de l’énergie, qui constituent le principal moteur de l’inflation. La question est de savoir quand ceux-ci vont se calmer et combien de temps il faudra pour que les prix de l’énergie reviennent à la normale.”

Le rendement des obligations à 30 ans a légèrement prolongé sa hausse après que le département du Trésor américain a annoncé avoir racheté 4,078 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans dans le cadre de ses rachats continus visant à soutenir la liquidité du marché. Des obligations d’une valeur de 10,468 milliards de dollars ont été proposées au cours de cette opération. Plus tôt dans la journée, le département avait indiqué qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars de dette.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR s'établissait en dernière cotation à 5,472 %, en hausse de 7 points de base. Il a atteint 5,5016 %, son plus haut niveau depuis juin 2004.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 7,1 points de base à 5,185 %. Il a atteint un pic à 5,2251 %, un nouveau plus haut depuis 19 ans.

Le rendement des obligations américaines à 7 ans US7YT=RR a finalement clôturé en hausse de 8 points de base, à 5,133 %.

L’adjudication des obligations à 7 ans a été “modeste, mais pas aussi mauvaise que celle des obligations à 5 ans hier”, a écrit Peter Boockvar, directeur des investissements chez One Point BFG Wealth Partners, soulignant que l’adjudication de jeudi avait affiché un ratio de couverture inférieur à la moyenne des 12 derniers mois.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 1,9 point de base à 4,914 %.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 26,9 points de base positifs.