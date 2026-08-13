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TITRES DU TRÉSOR-Les rendements américains poursuivent leur baisse après la publication des chiffres des prix à la production
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les rendements des bons du Trésor américain ont encore baissé jeudi après la publication de données indiquant que les prix à la production avaient légèrement augmenté en juillet, tout en restant globalement conformes aux prévisions du marché, ce qui a tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire du mois prochain.

Les rendements américains à deux ans, sensibles aux perspectives d'évolution des taux d'intérêt, ont reculé de 3,4 points de base pour s'établir à 4,163% US2YT=RR , contre 4,182% avant la publication des données. Le rendement de référence à 10 ans a reculé de 2,9 points de base à 4,662% US10YT=RR . Il s'établissait à 4,672% avant la publication des données.

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