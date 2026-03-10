 Aller au contenu principal
TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX sont en hausse, les gains sur l'or compensant le recul brutal des prix du pétrole
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers canadiens ont légèrement augmenté mardi, alors qu'une reprise de l'or a amorti la chute des prix du pétrole après que le président Trump a suggéré que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt se terminer, ce qui maintient les investisseurs dans la méfiance sur le marché à forte intensité de ressources.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 ont gagné 0,4%, à 5h57 ET.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement augmenté mardi, l'espoir d'une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient ayant atténué les craintes d'inflation liées à l'énergie.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse hier après avoir brièvement atteint son niveau intrajournalier le plus bas depuis le 6 février.

Lundi, Donald Trump a déclaré que le conflit avec l'Iran pourrait bientôt prendre fin, ce qui a fait chuter les prix du pétrole brut sous la barre des 100 dollars, après avoir atteint 119 dollars la veille.

Le pétrole reste volatile, avec une chute du brut de 11 % dans la journée après des gains de plus de 20 % lundi, ce qui se répercute sur le marché canadien riche en matières premières.

Les pays du G7 ont déclaré lundi à l'adresse qu'ils étaient prêts à prendre les "mesures nécessaires" pour freiner la flambée des prix du pétrole, mais ils ont évité de s'engager à libérer des réserves d'urgence.

L'or au comptant XAU= s'échangeait en légère hausse à 5 182,85 dollars l'once, à 0954 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont augmenté de 1,9% à 5 199,70 dollars.

Les traders surveilleront les données sur l'inflation aux États-Unis et le rapport sur l'emploi au Canada, prévu plus tard cette semaine, pour obtenir des signaux sur les perspectives de la politique monétaire.

Le moment est venu pour la Banque du Canada de faire face à des risques géopolitiques et d'approvisionnement croissants avant sa décision de politique générale du 18 mars.

La Banque Scotia a abaissé la cote d'Air Canada AC.TO de "surperformance sectorielle" à "rendement sectoriel" et a réduit son prix cible de 27 $CAN à 21 $CAN.

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
17,780 CAD TSX +0,62%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 750,50 USD LME -0,45%
Or
5 165,25 USD Six - Forex 1 +0,40%
Pétrole Brent
92,02 USD Ice Europ +2,48%
