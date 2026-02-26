TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX chutent en raison de la baisse du pétrole ; les investisseurs évaluent les résultats de Nvidia

Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont reculé jeudi, les prix du pétrole ayant baissé alors que les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran sont en cours à Genève, tandis que les investisseurs ont également évalué les bénéfices de Nvidia.

Les contrats à terme de mars sur l ' indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont baissé de 0,27%, à 5h43 ET.

Jeudi, l'Iran s'est engagé à faire preuve de flexibilité lors des négociations nucléaires avec les Etats-Unis, qui se déroulent actuellement à Genève. Parallèlement, l'OPEP+, la coalition des pays exportateurs de pétrole, devrait envisager d'augmenter sa production de pétrole de 137 000 barils par jour pour le mois d'avril, le groupe se préparant à un pic de la demande estivale.

Les prix du pétrole ont baissé, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 ayant baissé de 1,5 % chacun.

Mercredi, Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street, tandis que la société de logiciels Salesforce

CRM.N a prévu des résultats annuels inférieurs aux estimations.

Les actions de Nvidia étaient en hausse de 1 % dans les échanges de pré-marché, tandis que les actions de Salesforce étaient en baisse de 3,2 %.

Les prix de l'argent XAG= ont chuté de plus de 2%, tandis que les prix du cuivre se sont stabilisés après avoir atteint un plus haut de deux semaines lors de la session précédente.

L'or au comptant XAU= , cependant, a prolongé ses gains, l'incertitude tarifaire ayant maintenu la demande pour l'actif refuge.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a atteint un nouveau record mercredi, les bons résultats de la Banque Nationale du Canada NA.TO et de la Banque de Montréal BMO.TO ayant dopé les valeurs financières.

Parmi les résultats obtenus après la cloche, les revenus du quatrième trimestre du fabricant d'étiquettes spécialisées CCL Industries CCLb.TO ont manqué les estimations.

La société de conception et de conseil Stantec STN.TO a déclaré un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations.

