TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX chutent alors que les tensions au Moyen-Orient stimulent le pétrole et pèsent sur l'or

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Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien des ressources naturelles ont chuté lundi, alors que les menaces pesant sur l'infrastructure énergétique dans le Golfe ont entraîné une forte hausse des prix du pétrole, tandis que les baisses de l'or et de l'argent ont accentué la pression.

Les contrats à terme de juin sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 1% à 06:23 a.m. ET (1023 GMT).

Le pétrole s'est redressé lundi après que les Gardiens de la révolution iraniens aient déclaré qu'ils frapperaient des installations électriques en Israël et des sites qui soutiennent les bases américaines dans le Golfe en représailles à toute attaque contre son réseau électrique .

Le brut américain a augmenté de 3 %, dépassant les 100 dollars le baril, alors que les marchés se préparent à de nouvelles perturbations de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz. O/R

La guerre, qui en est à sa quatrième semaine, a endommagé d'importantes installations énergétiques au Moyen-Orient et presque interrompu le transport maritime par le détroit d'Ormuz.

La maison de courtage Goldman Sachs a revu dimanche à la hausse ses prévisions pour 2026 concernant le Brent et le WTI, estimant que les perturbations prolongées des flux de brut à travers le détroit et l'augmentation des stocks stratégiques sont susceptibles de resserrer le marché et de le rendre plus averse au risque.

Bien que la hausse des prix du pétrole ait fait grimper les actions canadiennes du secteur de l'énergie .SPTTEN d'environ 38 % cette année, le marché reste très exposé aux fluctuations des prix du brut, ce produit étant l'un des principaux produits d'exportation du pays.

La semaine dernière, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a enregistré sa troisième baisse hebdomadaire consécutive et est maintenant en baisse de près de 9% depuis le début de la guerre.

Entre-temps, les projecteurs seront braqués sur le secteur canadien des matériaux .GSPTTMT lundi, alors que l'or a chuté à son plus bas niveau depuis quatre mois et que l'argent et le platine ont atteint leurs niveaux les plus faibles depuis la mi-décembre, en raison des craintes d'une hausse des taux d'intérêt et d'une flambée de l'inflation dans le contexte de la guerre contre l'Iran. GOL/

Les investisseurs surveilleront également les nouvelles concernant les transports après qu'un CRJ-900 Express d'Air Canada AC.TO soit entré en collision avec un véhicule d'urgence des autorités portuaires sur la piste de LaGuardia dimanche en fin de journée, tuant le pilote et le copilote et blessant plus d'une douzaine d'autres personnes, d'après les autorités américaines.

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