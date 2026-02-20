TITRES DU CANADA-Les contrats à terme de la Bourse de Toronto augmentent alors que l'or prolonge ses gains

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté vendredi, alors que les prix de l'or ont prolongé leurs gains sur fond d'inquiétudes croissantes quant à un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a atteint un niveau record jeudi grâce à des gains dans les actions liées aux matières premières, même si Wall Street a terminé en baisse. L'indice de référence est en passe de gagner pour une troisième semaine consécutive.

Le président américain Donald Trump a mis en garde l'Iran jeudi contre de "très mauvaises choses" si le principal pays producteur de brut ne parvient pas à un accord "significatif" sur son programme nucléaire dans les 10 à 15 prochains jours.

L'or au comptant XAU= a gagné 0,6 %, bien qu'il semblait destiné à connaître des baisses hebdomadaires, alors que le dollar américain a atteint un plus haut de près d'un mois. L'argent XAG= a gagné 3 % et les prix du cuivre ont également augmenté. GOL/

Les prix du pétrole ont baissé, les traders restant indifférents aux perspectives d'approvisionnement malgré les commentaires de Trump, qui ont attisé les inquiétudes concernant un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran. O/R

Les prix à terme du Brent LCOc1 et du brut américain West Texas Intermediate CLC1 ont baissé de plus de 0,5 % chacun, mais semblent prêts à enregistrer leurs premiers gains hebdomadaires pour la première fois en trois semaines.

Les investisseurs se pencheront également sur le rapport sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée, pour obtenir des indices supplémentaires sur la trajectoire de la politique de la banque centrale.

Après la publication des résultats jeudi, les mineurs d'or Lundin Gold LUG.TO et Eldorado Gold ELD.TO ont battu les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre.

