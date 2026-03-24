TITRES DU CANADA-Le TSX termine en hausse, la progression des actions dans le secteur des ressources contrant les inquiétudes liées à la stagflation

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* Le TSX termine en hausse de 0,2 % à 31 941,59.

* Le secteur de l'énergie gagne 1,7 %, le pétrole s'établissant en hausse de 4,8 %

* Le groupe des matériaux ajoute 1,4 %

* Dollarama chute de 9,4 % en raison des prévisions de ventes

(Mise à jour à la fermeture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé mardi, les gains réalisés par les actions liées aux produits de base ayant compensé les craintes que la guerre au Moyen-Orient n'ait déjà mis en place les conditions d'une croissance économique plus lente et d'une inflation plus forte.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 57,78 points, soit 0,2 %, à 31 941,59.

Lundi, l'indice a enregistré sa plus forte hausse en cinq semaines. Néanmoins, il a reculé de 7,5 % par rapport à son record de clôture du 2 mars.

"Nous n'avons pas eu un grand suivi d'hier à aujourd'hui", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire principal de portefeuille chez Dehal Investment Partners à Raymond James.

"Disons que la guerre se termine demain, que nous obtenons une résolution - je pense que les investisseurs s'inquiètent des effets persistants."

Les effets durables pourraient inclure la stagflation, ou la combinaison d'une croissance économique plus lente et d'une augmentation plus rapide des prix, a déclaré M. Dehal.

La perspective d'une inflation plus forte pourrait conduire les banques centrales du monde entier à adopter une politique monétaire plus restrictive. Au cours des dernières semaines, les marchés monétaires ont pris en compte trois hausses de taux d'intérêt cette année de la part de la Banque du Canada.

CADIRPR

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a progressé de 1,7%, le prix du pétrole CLc1 ayant augmenté de 4,8% à 92,35 dollars le baril.

L'or XAU= a légèrement baissé de 0,1%. Néanmoins, le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 1,4%.

Goeasy Ltd GSY.TO a déclaré avoir obtenu des renonciations de la part des prêteurs liées à certaines clauses financières pour le quatrième trimestre, ce qui a permis d'alléger la pression sur le prêteur à la consommation non privilégié après la divulgation d'une importante radiation et de réductions de valeur. Les actions de Goeasy ont augmenté de 2,9 %. Six des 10 principaux secteurs ont terminé en baisse, y compris la technologie .SPTTTK , qui a perdu 1,3%. Le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD a chuté de 2,3 %, les actions de Dollarama Inc DOL.TO ayant perdu 9,6 % après que le distributeur à rabais a prévu des ventes pour 2027 largement inférieures aux estimations.