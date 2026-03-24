TITRES DU CANADA-Le TSX reste stable, les tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence

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(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Rashika Singh

Le principal indice boursier du Canada a peu varié mardi, alors que le soulagement suscité par la décision du président américain Donald Trump de suspendre les frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran s'est estompé, laissant les investisseurs aux prises avec l'incertitude entourant la guerre.

À 10 h 49 HE, l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE était en hausse de 0,1 % à 31 922,07.

Les gains dans les actions de poids lourds de l'énergie .SPTTEN , en hausse de 3%, ont aidé à compenser la faiblesse ailleurs.

Les prix du pétrole ont augmenté au cours de la journée sur fond d'inquiétudes concernant l'offre après que l'Iran a nié avoir tenu des discussions avec les États-Unis pour mettre fin au conflit du Golfe, contredisant les affirmations de Trump selon lesquelles un accord pourrait bientôt être conclu.

"Nous restons dans un marché dominé par les gros titres, l'incertitude concernant la durée du conflit continuant à dicter le sentiment", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement mondial chez Edward Jones.

Le pétrole brut étant l'un des principaux produits d'exportation du Canada, le marché boursier du pays est particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, et la guerre a intensifié les craintes d'inflation en augmentant les coûts mondiaux de l'énergie.

Le distributeur à rabais canadien Dollarama DOL.TO a chuté de 7,4 % après avoir prévu des ventes pour 2027 largement inférieures aux estimations. Cela a pesé sur le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD , qui a chuté de 1,5 %.

"Les coûts élevés de l'énergie resserrent les budgets des ménages, de sorte que même si Dollarama s'adresse aux consommateurs à la recherche de valeur, la compression générale du pouvoir d'achat se fera inévitablement sentir dans les catégories des produits discrétionnaires et de première nécessité", a déclaré Kourkafas.

Les services publics .GSPTTUT et les biens de consommation de base

.GSPTTCS , deux secteurs défensifs, ont augmenté de 1% et 0,3%, respectivement.

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont chuté de 2,4%.

Lundi, l'indice de référence a enregistré sa plus forte hausse en cinq semaines, porté par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Parmi les autres valeurs en hausse, TransAlta Corp TA.TO a bondi de 4,8 % après que la Banque Nationale du Canada a relevé le niveau du producteur d'électricité de "performance sectorielle" à "surperformance".

Les actions du prêteur à risque goeasy ont augmenté de 4 % après que ses prêteurs ont renoncé au respect de certaines clauses financières du quatrième trimestre, suite à la divulgation par la société d'environ 178 millions de dollars canadiens de radiations et de dépréciations liées à son unité LendCare.