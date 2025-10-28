TITRES DU CANADA-Le TSX progresse ; Celestica et Cameco parmi les grands gagnants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour jusqu'à la clôture) par Nivedita Balu

Le principal indice boursier du Canada a clôturé en hausse mardi, stimulé par un solide rallye des actions des secteurs de la technologie et des matériaux, tandis que les investisseurs attendent les décisions cruciales des banques centrales.

L'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 143,92 points, soit 0,48%, à 30.419,68.

Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 1,6 %, aidé par les gains de Celestica CLS.TO , qui a bondi de 7,3 % après avoir relevé ses prévisions de revenus pour 2025, et par une hausse de 8 % de Dye & Durham DND.TO , qui a déclaré tard lundi que la vente de son unité Credas devrait être conclue d'ici janvier afin de contribuer à la réduction de la dette. Le plus grand gagnant a été Cameco CCO.TO , qui a bondi de 22,9% après l'annonce que le fournisseur d'uranium Westinghouse Electric et Brookfield Asset Management BAM.TO construiront au moins 80 milliards de dollars de nouveaux réacteurs nucléaires à travers les États-Unis dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement américain.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT a progressé de 0,8%, grâce aux gains réalisés par Hudbay minerals HBM.TO et Discovery Silver DSV.TO .

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont reculé de 1,1 %, les prix du pétrole ayant chuté de près de 2 %. Les investisseurs continuent de peser les implications des sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes par rapport aux augmentations potentielles de la production de l'OPEP+. Les investisseurs mondiaux sont optimistes et pensent que le président américain Donald Trump conclura un accord commercial très attendu avec la Chine au cours de sa tournée en Asie. Trump a signé un accord avec le Japon pour l'extraction et le traitement de minéraux critiques et de terres rares.

"Il y a un certain optimisme à l'échelle mondiale, pas nécessairement au Canada, quant à l'apaisement de certaines tensions commerciales", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissements mondiaux chez Edward Jones. Pour le Canada, cependant, les relations commerciales se sont détériorées la semaine dernière lorsque Donald Trump a annoncé des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les importations canadiennes , citant ce qu'il a appelé une publicité trompeuse sur les droits de douane.

Les investisseurs se concentreront également sur les décisions politiques des banques centrales prévues mercredi, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine étant largement attendues pour mettre en œuvre une réduction des taux d'intérêt d'un quart de point.

"L'accent sera mis sur le commerce et l'impact sur la santé économique du marché du travail au Canada", a déclaré Angelo Kourkafas.