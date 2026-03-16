TITRES DU CANADA-Le TSX est en hausse, la baisse des prix du pétrole stimulant l'humeur du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX progresse de 1 % dans un contexte de gains plus larges

* L'inflation canadienne tombe à 1,8 % en février

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Rashika Singh

Le principal indice boursier canadien a progressé lundi, après trois séances de baisse, les investisseurs s'inspirant de Wall Street et accueillant favorablement le repli des prix du pétrole, même si la guerre au Moyen-Orient fait rage.

À 11 h 05 HE, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en hausse de 0,7 % à 32 778,96 points. L'indice est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 26 février, avant le début du conflit.

Les prix du pétrole ont reculé suite aux attaques sur la production de pétrole du Golfe et à l'appel du président américain Donald Trump à un effort mondial pour sécuriser le détroit d'Ormuz, bien que les deux indices de référence du brut restent en hausse de plus de 40% ce mois-ci, et sont à leurs plus hauts niveaux depuis 2022. O/R

Le recul des prix du pétrole a stimulé l'appétit pour le risque, tous les secteurs de la Bourse de Toronto se négociant à la hausse. Même les valeurs énergétiques .SPTTEN ont augmenté de 0,4 %, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2008 lors de la séance précédente.

"En raison des craintes d'une inflation induite par le pétrole et d'un ralentissement mondial potentiel, les actions sont actuellement inversement corrélées aux prix du pétrole... Cette corrélation est temporaire et offre aux investisseurs l'opportunité d'augmenter leur exposition sélective aux actions à des valorisations favorables", a déclaré Richard Saperstein, directeur des investissements chez Treasury Partners.

En tant qu'exportateur net de pétrole, le Canada pourrait être mieux protégé que d'autres pays de la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit, ce qui lui permettrait d'amortir le ralentissement d'autres indicateurs.

Pendant ce temps, les actions des technologies de l'information .SPTTTK ont augmenté de 1,7%, suivant les gains robustes sur le Nasdaq américain à forte composante technologique. Les actions des sociétés minières .SPTTMT ont augmenté de 1,5%, même si les prix des métaux ont oscillé entre gains et pertes. GOL/ MET/L

Cette semaine, les investisseurs se tourneront vers la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada pour obtenir des indications sur les perspectives de politique monétaire des banques centrales, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran alimente les inquiétudes sur l'inflation, assombrissant les perspectives de réduction des taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son taux d'intérêt au jour le jour inchangé la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année, oubliant pour l'instant les risques d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient .

Par ailleurs, les données ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a diminué à 1,8% en février.