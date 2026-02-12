TITRES DU CANADA-Le TSX chute en raison de la baisse de la technologie et des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le TSX en baisse de 0,4 %

*

Le secteur technologique prolonge ses pertes, le secteur financier progresse

*

Le gestionnaire d'actifs Brookfield en hausse de 4,1 %

*

Restaurant Brands, société mère de Burger King, chute de 5,9 %

(Mises à jour tout au long de la journée, ajout de détails et de commentaires d'analystes) par Utkarsh Hathi

Le principal indice boursier du Canada a reculé jeudi, la faiblesse des actions des secteurs de la technologie et des matières premières ayant éclipsé les gains liés aux bénéfices dans les secteurs de la finance et des services publics.

L'indice composite S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,4 % à 33 118,31 points, à 10 h24 HE.

Le secteur technologique .SPTTTK a été en tête des baisses avec une chute de 3,7 %, pour une troisième séance consécutive de pertes. Shopify SHOP.TO a baissé de 7,3 %, prolongeant les pertes de la séance précédente après que ses résultats n'aient pas impressionné les investisseurs.

Par ailleurs, la hausse des chiffres de l'emploi aux États-Unis mercredi a réduit les espoirs de nouvelles baisses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale à court terme , ce qui a fait baisser les prix de l'or et de l'argent.

Les investisseurs garderont également un œil sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis , attendues vendredi.

"Après la surprise du chiffre de l'emploi, l'indice des prix à la consommation (IPC) prendra probablement une importance accrue", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissements mondiaux chez Edward Jones.

"Le scénario haussier est une surprise à la baisse, mais si elle est plus forte que prévu, cela pourrait potentiellement exercer une pression sur les rendements obligataires et donc sur les métaux précieux également.

L'indice mondial de l'or .SPTTGD et le secteur plus large des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les mineurs de métaux, ont baissé de 0,3 % et 0,6 %,respectivement.

Restaurant Brands QSR.TO , société mère de Burger King, a glissé de 5,9 % après la publication des résultats trimestriels , entraînant une baisse de 1,4 % des actions du secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD .

Limitant les baisses globales, les valeurs financières lourdes .SPTTFS ont gagné 0,6 % , Sun Life SLF.TO ayant fait le plus grand bond avec une hausse de 4,8 % après la publication de résultats positifs pour le quatrième trimestre.

La société de gestion d'actifs Brookfield BN.TO a augmenté de 4,1 % après la publication de ses résultats trimestriels.

Le secteur de la consommation de base .GSPTTCS a mené les gains sectoriels avec une hausse de 1,1 %. Le transformateur laitier Saputo SAP.TO a augmenté de 1,7 % après que la société a annoncé un accord pour vendre 80 % de sa division laitière en Argentine, ce qui évalue l'entreprise à 855 millions de dollars.

La société de livraison d'énergie Fortis FTS.TO a gagné 1,7 % après que le bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les estimations. Le secteur plus large des services publics

.GSPTTUT a grimpé de 1 %.

Mercredi, la Chambre des représentants des États-Unis a soutenu de justesse une mesure désapprouvant les droits de douane de Trump sur le Canada, bien qu'il soit peu probable qu'elle recueille suffisamment de soutien au Congrès pour surmonter le veto attendu de Trump.