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TITRES DU CANADA-Le TSX chute en raison de l'incertitude qui pèse sur le Moyen-Orient, mais les gains de l'énergie limitent les baisses
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des détails après l'ouverture du marché) par Rashika Singh et Ragini Mathur

Le principal indice boursier du Canada a légèrement baissé vendredi, l'incertitude quant à la résolution du conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs sur le qui-vive, bien que des gains dans les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière aient permis de limiter les pertes sur le marché riche en ressources.

À 10 h 18 HE, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,1 % à 31 858,43, prolongeant les pertes de la séance précédente et réduisant certains des gains de la semaine.

L'indice est toujours en voie de terminer la semaine avec une hausse d'environ 1 %, bien que le mois de mars pourrait être son pire mois depuis juin 2022 si les pertes plus importantes se maintiennent. Jeudi, le président américain Donald Trump a prolongé son délai pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz sous peine de voir ses centrales énergétiques détruites, après que l'Iran a rejeté sa proposition en 15 points pour mettre fin à la guerre. Cependant, les prix du pétrole ont augmenté vendredi, les investisseurs restant incertains quant à la date de réouverture de cette voie d'eau critique. O/R

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont augmenté de 1,7 % pour mener les gains sur le TSX.

Les actions du secteur minier .GSPTTMT ont également progressé de 1,4 % alors que l'or a bondi en raison d'achats à la baisse et de la faiblesse du dollar.

Cependant, le lingot est en passe de connaître une quatrième baisse hebdomadaire consécutive, les gains étant limités par les attentes croissantes de hausses des taux d'intérêt mondiaux alors que les inquiétudes concernant l'inflation s'intensifient.

Le sous-indice des technologies de l'information .SPTTTK a été en tête des pertes, avec une chute de 1,4%.

"Tout ce qui n'est pas lié à l'énergie et aux métaux pèse sur les marchés d'actions. Le pétrole est un vent arrière, mais la plupart des entreprises utilisent le pétrole directement ou indirectement, de sorte que la pression générale sur les marchés américains se répercute sur les marchés canadiens", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel Inc.

Les traders s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux lors de sa réunion d'avril, mais les marchés prévoient près de trois hausses d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

Mais Schroders a fait valoir que l'affaiblissement du marché du travail et le ralentissement de l'inflation de base au Canada ne sont pas compatibles avec les deux hausses actuellement prévues par les marchés obligataires canadiens pour 2026.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 16:14:21.

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