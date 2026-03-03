TITRES DU CANADA-Le TSX chute de près de 4 %, le conflit au Moyen-Orient alimentant les craintes d'inflation

* Le TSX en baisse de 3,97 %

* First Majestic, AYA Gold & Silver et Capstone Copper plongent de 13 %

* Paramount Resources gagne 5 %

Le principal indice boursier du Canada a chuté mardi dans un contexte de pertes sectorielles, rejoignant ainsi la chute des marchés mondiaux alimentée par les craintes d'inflation, alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa quatrième journée.

L'indice composite S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 3,97% à 33 173,05 points, à 10:24 a.m. ET, et semblait prêt pour sa plus forte baisse en une journée depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers réciproques.

En tête des pertes sectorielles, l'indice mondial de l'or

.SPTTGD a chuté de 10,4% et le secteur des matériaux

.GSPTTMT , qui comprend les mineurs de métaux, a chuté de 9,4%.

Les mineurs First Majestic AG.TO et AYA Gold & Silver

AYA.TO ont plongé de plus de 13 % chacun, tandis que Capstone Copper CS.TO a chuté de 13,3 % après avoir déclaré un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations après la cloche lundi.

L'or au comptant XAU= a chuté de plus de 4%, tandis que l'argent XAG= a baissé de plus de 9%, le dollar américain s'étant renforcé en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les analystes du Moyen-Orient craignent que les frappes aériennes iraniennes sur les États du Golfe alliés des États-Unis n'élargissent la guerre contre l'Iran.

Les investisseurs s'inquiètent de l'inflation car la guerre américano-israélienne contre l'Iran a interrompu les exportations d'énergie du Moyen-Orient, les prix du pétrole ayant déjà grimpé de plus de 16 % cette semaine, tandis que les prix du gaz ont également augmenté.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont baissé de 0,5%.

Les marchés obligataires à travers le monde se sont également fortement repliés mardi, poussant les traders à réduire leurs paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale américaine et des autres banques centrales.

"Les banquiers centraux ont besoin de voir une hausse prolongée de l'inflation plutôt qu'un simple soubresaut à court terme dû à l'augmentation des prix de l'énergie en raison du conflit", a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth.

"S'il y a une augmentation à long terme des données sur l'inflation ou si nous voyons le PIB se contracter en conséquence, cela incitera certainement les banques centrales à agir."

Les valeurs industrielles .GSPTTIN , les valeurs financières .SPTTFs , les plus pondérées, et le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD ont perdu près de 2,5% chacun, tandis que les valeurs technologiques .SPTTTK ont chuté de 2,7%.

Parmi les rares valeurs gagnantes, la société d'énergie Paramount Resources POU.TO a gagné 5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre.