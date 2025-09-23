 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TITRES DU CANADA-Le TSX atteint un nouveau record grâce à l'or et à l'énergie
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix en milieu de matinée et des commentaires des analystes) par Twesha Dikshit

Le principal indice boursier du Canada a atteint un nouveau record intrajournalier mardi, porté par les actions des mines d'or et de l'énergie, alors que les prix de l'or ont atteint de nouveaux sommets.

L'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE , fortement axé sur les matières premières, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 30 021,01 points à 10:03 a.m. ET (1403 GMT).

"Les prix de l'or continuent à atteindre des sommets historiques... les mineurs d'or ont porté la charge et continueront à le faire", a déclaré Allan Small, conseiller en placement principal d'Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"Le TSX est en hausse de près de 20 % pour l'année. C'est bien plus que tout ce que nous avons vu depuis longtemps. Il était peut-être temps, car il a nettement sous-performé ses homologues américains pendant des années."

Les mineurs d'or .SPTTGD ont ajouté 1,5% alors que l'actif refuge a atteint un nouveau record de 3 790,82 $ plus tôt dans la session. Perpetua Resources PPTA.TO a augmenté de 1,2%, tandis que Novagold NG.TO et B2Gold BTO.TO étaient en hausse de 4,4% et 3,7%,respectivement.

Le secteur de l'énergie a gagné 1,9 % en raison de la hausse des prix du pétrole. Vermilion Energy VET.TO et Baytex Energy

BTE.TO ont progressé respectivement de 4,5 % et de 3,9 %.

En revanche, les valeurs technologiques .SPTTTK ont été mises sous pression, le poids lourd du commerce électronique Shopify SHOP.TO ayant chuté de 3 %.

Parmi les autres valeurs, Lithium Americas LAC.TO a chuté de 2,7% après que l'administration Trump a déclaré qu'elle réévaluait un prêt de 2,3 milliards de dollars pour le développement d'un gisement de lithium au Nevada, selon un rapport de Bloomberg.

MDA Space MDA.TO a ajouté 3 % après que la société a annoncé un partenariat pluriannuel avec les Sénateurs d'Ottawa.

Kinross Gold a augmenté de 2,1 % après avoir vendu une partie de ses actions Asante Gold pour 73 millions de dollars canadiens.

Par ailleurs, le régulateur bancaire canadien a déclaré lundi qu'il souhaitait que les plus grandes institutions financières du pays prennent des risques "intelligents" afin d'accroître leurs prêts et qu'il était ouvert à des ajustements des règles en matière de capital pour faciliter cet objectif.

Valeurs associées

B2GOLD
6,865 CAD TSX +4,33%
BAYTEX EGY
3,480 CAD TSX +4,19%
LITHIUM
4,320 CAD TSX -5,26%
MDA SPACE
33,940 CAD TSX +2,51%
PERPETUA RES
26,710 CAD TSX +2,34%
SHOPIFY RG-A
211,950 CAD TSX -2,45%
VERMILION EGY
11,350 CAD TSX +6,37%
